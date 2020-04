VIDEO: l'imitatore Carlo Frisi diventa il Premier Conte e il prof. Locatelli della Protezione Civile

Attualità

Rimini

| 13:07 - 04 Aprile 2020

Il premier Conte, ma anche il professore Franco Locatelli della Protezione civile. L'imitatore riminese Carlo Frisi, in tempi di quarantena, non smette di intrattenere i fan, sui suoi canali social, grazie alle sue doti di brillante imitatore che lo hanno portato alla notorietà nazionale e reso protagonisti di 25 anni di cabaret con il Bagaglino. «Sto passando la quarantena molto bene, in compagnia della mia famiglia. Credo video a casa: come questo del premier Conte, ma anche altri, con Papa Francesco». Un lavoro certosino (con tanto di impiego della famose parrucche preparate su misura) che l'artista riminese condivide sul suo canale Youtube, sulla sua pagina Facebook, Instagram e anche su TikTok.