Covid-19, Federconsumatori Rimini: "Mascherine introvabili o vendute a peso d'oro"

Attualità

Rimini

| 12:56 - 04 Aprile 2020

Mascherine (foto di repertorio).

Mascherine introvabili o vendute a peso d'oro. E' ciò che evidenzia Federconsumatori Rimini in una nota: "Ci risulta che le confezioni da 5 pezzi di mascherine Ffp2 siano vendute a 50-60 euro, quelle chirurgiche usa e getta hanno un costo di 3 euro l'una. Parliamo di casi nella media, mentre si sono registrati anche degli ulteriori eccessi". Secondo Federconsumatori Rimini si tratta di "prezzi immotivati e ingiustificati": viene chiesto ai farmacisti di esporre una nota di acquisto, per consentire di individuare quale soggetto sia responsabile dell'aumento del prezzo (produttore, distributore ed esercente). Inoltre la richiesta alle autorità preposte è che monitorino anche questa situazione: "Le mascherine per tutti a prezzi consoni è un diritto collettivo alla salute di tutti i cittadini". Ai cittadini viene suggerito di segnalare a Federconsumatori Rimin i casi di aumenti immotivati di prezzo di mascherine, per provvedere alle opportune segnalazioni.