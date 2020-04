Rimini Calcio, Grassi: 'Fronte compatto, ora la riforma: poi i club decideranno a che categoria iscriversi'

Sport

Rimini

| 20:03 - 03 Aprile 2020

Il presidente del Rimini Calcio Giorgio Grassi.

Il presidente del Rimini Calcio Giorgio Grassi commenta così l’odierna assemblea di Lega.

“Un’assemblea dall’esito che definirei tutto sommato positivo e che si è svolta in un clima costruttivo. Le posizioni tra le parti si sono avvicinate, anche quelle che sembravano più distanti come ad esempio quella con l’Aic, e credo che nei prossimi giorni le divergenze potranno appianarsi - sono le parole di Grassi - La maggioranza delle società ha detto chiaramente che non ci sono le condizioni per far ripartire i campionati e si sta trovando la quadra per riconoscere gli emolumenti ai calciatori e a coloro che nelle società lavorano. Credo che finalmente la Serie C abbia dimostrato un volto compatto e si sia scrollata di dosso quella sudditanza avuta nel corso degli anni, quando non è mai stata capace di portare a casa risultati, soprattutto in termini di sostenibilità. I presidenti hanno fatto capire chiaramente che a queste condizioni non è più possibile andare avanti“.

Quali, dunque, i prossimi passi? “Lunedì 20 ci sarà un nuovo appuntamento nel quale si discuterà della grande riforma, quella riforma di sistema della quale parlo continuamente. I prossimi mesi dovranno servire proprio a questo. Occorrerà definire i vari format con le condizioni economiche di ciascuna categoria, poi le società decideranno a quale categoria iscriversi. Le parole d’ordine sono dunque ricostruzione dell’intero sistema, partendo dalle fondamenta, e riforme”.