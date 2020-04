Associazione comitati anziani ed orti dona 20.000 euro all'ospedale Infermi di Rimini

Attualità

| 18:09 - 03 Aprile 2020

Da diverse settimane l’Ancescao provinciale di Rimini sta effettuando una raccolta fondi presso le proprie associazioni per dare un contributo concreto all’emergenza sanitaria nel Riminese. Tra le sue 22 associazioni di promozione sociale, con quasi 8.000 anziani over 65, l’Ancescao della Provincia di Rimini ha raccolto oltre 20.000 euro, soldi che serviranno per acquistare 2 fibroscopi per il reparto di Anestesia – Rianimazione (Terapia Intensiva) dell’ospedale Infermi di Rimini.

Il suo Presidente Renato Gosti, precisa che le apparecchiature saranno consegnate nei prossimi giorni, e che l’obiettivo dell’Associazione e di tutti i suoi soci, è quello di continuare a dare un aiuto concreto per combattere il Covid-19.