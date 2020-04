Ufficiale: Gran Fondo Nove Colli rinviata al 23 maggio 2021

Sport

Cesenatico

| 18:04 - 03 Aprile 2020

La Granfondo Nove Colli si sposta al 2021.

La cinquantesima edizione della granfondo internazionale di cicloturismo Nove Colli si correrà il 23 maggio 2021. Lo ha comunicato il GC Fausto Coppi. Nonostante fosse già tutto pronto, è questa la sofferta, ma inevitabile, decisione presa dal comitato organizzatore a causa del virus covid-19 che ha pietrificato il mondo.



Le quote di iscrizione rimarranno valide. I ciclisti già iscritti al momento non devono fare niente. Seguiranno sui canali ufficiali della manifestazione gli eventuali prossimi passaggi.



A fine estate 2020 debutterà invece la cicloturistica “Sulle strade della Nove Colli”. Una manifestazione dal sapore vintage, per riassaporare il gusto del pedalare insieme senza cronometro, in perfetto stile anni 80.

Un evento che possa riportare sulle strade migliaia di cicloturisti, anche poco preparati, con la sola voglia di passare tempo sulla amata bicicletta, con la speranza che possa segnare una nuova partenza per tutti e tutto.