Sedici medici volontari arrivati in Regione, da Piacenza a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:30 - 03 Aprile 2020

Sedici medici volontari in arrivo per la regione Emilia Romagna.

Sono 16 i medici volontari arrivati ieri in regione, con un trasporto del Gruppo esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare della Guardia di Finanza, per dar man forte ai colleghi degli ospedali e delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini. Si aggiungono ad altri 6 già arrivati a Piacenza una settimana fa.



Si tratta di una quota del personale attivato dalla Protezione civile nazionale (64 medici volontari, internisti, rianimatori, cardiologi, igienisti e esperti di pronto soccorso), in supporto al personale sanitario delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte e Valle D'Aosta, particolarmente impegnate nella lotta all'emergenza epidemiologica attualmente in corso.



Nello specifico sono destinati a Piacenza un internista, un medico di pronto soccorso e un cardiologo, un igienista e un rianimatore a Parma, un medico di pronto soccorso e un cardiologo a Reggio Emilia, un cardiologo e un rianimatore a Modena, a Bologna un cardiologo e un medico di medicina generale, un cardiologo a Imola e uno a Ferrara, in Romagna un medico di pronto soccorso, uno di rianimazione e un cardiologo.



Ad accompagnare la delegazione sono intervenuti ieri il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, il sottosegretario del Ministero della Salute, Sandra Zampa, il commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere, Domenico Arcuri, il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli e Agostino Miozzo del Dipartimento della Protezione civile-promozione e integrazione del Servizio nazionale.