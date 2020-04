Coronavirus: a Rimini crescono nuovamente i contagi. Ieri 11, oggi 55

Attualità

Rimini

| 17:45 - 03 Aprile 2020

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 55 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore. In totale sono 1511 i casi di contagio. La prefettura di Rimini precisa che un certo numero di queste positività fa riferimento a tamponi effettuati il giorno prima e che ieri non erano stati refertati.

Quattro i nuovi decessi comunicati: un 72enne, un 84enne e due 87enni. Si registrano oggi sette guarigioni di pazienti, con doppio tampone negativo, sei donne e un uomo. Il numero complessivo di pazienti guariti, clinicamente e con doppio tampone, è di 72. Altre 30 persone circa sono uscite dalla quarantena, per cui il relativo totale complessivo sale a circa 430. Restano attualmente in isolamento domiciliare poco più di 2.000 persone, comprendenti sia gli ammalati sia chi ha avuto contatti stretti con casi positivi accertati.



Così i nuovi contagi: +22 Rimini, +7 Cattolica, +3 Riccione, +2 Bellaria Igea Marina, +1 Misano Adriatico, + 1 Saludecio, +1 Pennabilli, +1 Poggio Torriana.



I contagi comune per comune



Rimini 522

Cattolica 197

Riccione 192

Misano Adriatico 104

San Giovanni in Marignano 112

Santarcangelo di Romagna 45

San Clemente 33

Montescudo-Monte Colombo 27

Morciano di Romagna 28

Coriano 53

Novafeltria 25

Bellaria Igea Marina 26

Saludecio 15

Verucchio 16

Pennabilli 10

Mondaino 8

San Leo 7

Montefiore Conca 6

Gemmano 4

Montegridolfo 5

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1