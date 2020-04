Covid-19: a Santarcangelo 97 richieste dei buoni spesa nel primo giorno

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:16 - 03 Aprile 2020

Santarcangelo.

Sono 97 le richieste per l’erogazione dei buoni spesa pervenute al Comune di Santarcangelo alle ore 13 di oggi (venerdì 3 aprile), primo giorno di presentazione delle domande. Tante anche le informazioni richieste telefonicamente sui requisiti di accesso e sulle modalità di compilazione del modulo online disponibile sull’homepage del sito internet. Circa 250 infatti le telefonate gestite dai 5 operatori a disposizione dei cittadini per chiarimenti e delucidazioni.



Consistenti anche i dati del sito internet istituzionale www.comune.santarcangelo.rn.it che – sempre alle 13 di oggi – ha registrato 3.500 utenti unici, di cui quasi mille hanno visitato la sezione dedicata alla compilazione della domanda per l’erogazione dei buoni spesa. Per richiedere il contributo c’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 8 aprile.



Intanto sul sito internet è stato pubblicato l’avviso rivolto agli esercenti presenti sul territorio di Santarcangelo per dichiarare la propria disponibilità alla vendita mediante buoni spesa, rilasciati dal Comune di Santarcangelo di Romagna nei confronti dei cittadini in stato di bisogno.