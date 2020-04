Ciclista e passante con i cani sulla ciclabile del fiume Marecchia: sanzionati

Cronaca

| 13:47 - 03 Aprile 2020

Polizia Municipale (foto di repertorio).

Proseguono i controlli della Polizia locale sul rispetto delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus nel territorio della Valmarecchia. Nel pomeriggio di ieri (giovedì 2 aprile), a seguito di una segnalazione gli agenti sono intervenuti in via Molino Moroni a Poggio Torriana, riscontrando la presenza di una persona che passeggiava con due cani nei pressi della ciclabile lungo il fiume Marecchia. Risultando residente nella Repubblica di San Marino, la persona è stata sanzionata per violazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.



Successivamente, sempre sul posto, è stato individuato anche un ciclista che stava percorrendo un sentiero sterrato in direzione di Torriana: essendo residente a Rimini, è anche lui incorso nelle sanzioni previste per la violazione delle limitazioni agli spostamenti.



Insieme alle forze dell’ordine, dunque, la Polizia locale di vallata prosegue nella sua opera di presidio delle strade e dei luoghi di aggregazione abituale – come ad esempio i parchi – per verificare che siano rispettate le disposizioni per il contenimento del contagio: dal 9 marzo ad oggi, sul territorio dei dieci Comuni dell’Unione Valmarecchia, la Polizia locale ha controllato 1.079 persone e 351 esercizi pubblici, per un totale di 835 autocertificazioni acquisite e 13 sanzioni comminate.