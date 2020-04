Provincia e tre comuni rimettono le quote detenute. Geat cambia assetto

Attualità

Riccione

| 13:19 - 03 Aprile 2020

Palariccione.

La Giunta comunale di Riccione ha approvato due modifiche statutarie per Geat Srl e New Palariccione Srl che verranno messe al voto in Consiglio comunale.



Per quanto riguarda la Geat Srl, dopo aver ricevuto la richiesta di liquidazione da parte di 4 soci, quali il Comune di Coriano, di San Clemente, di San Giovanni in Marignano e della Provincia di Rimini, nella seduta del coordinamento soci del 29 novembre scorso, ne è stata votata la liquidazione, mediante la riduzione del capitale sociale e contestualmente è stato dato mandato al notaio di approvare le dovute modifiche statutarie. La Geat Srl ha poi inviato una proposta di adeguamento del vigente statuto sociale che recepisce la riduzione del capitale sociale e il nuovo assetto a seguito della volontà di Coriano, San Clemente, San Giovanni e la Provincia di Rimini di rimettere le quote detenute. Tale modifica, che non avrà riflessi sulla "mission" della società, avrà come effetto che a rimanere socio primario sarà il Comune di Riccione.



Per quanto concerne New Palariccione Srl, società a partecipazione pubblica ove il Comune di Riccione è socio di maggioranza per il 78,84%, le modifiche seguiranno solo l'adeguamento obbligatorio disposto dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (legge Madia 2016). Sarà ampliato l'oggetto sociale con attività prevalente la gestione di spazi congressuali, fieristici e turistici; l'organizzazione di eventi all'interno di tali spazi, con particolare riferimento alla gestione del Palazzo dei congressi di Riccione; e sarà rafforzato il controllo pubblico del Comune di Riccione vista la quota societaria detenuta dall'Ente e amministrata per conto dei cittadini riccionesi che negli anni si sono dovuti far carico dei debiti pregressi.