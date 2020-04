Coronavirus a San Marino, 2 nuovi decessi, 6 guariti e 7 nuovi casi, la curva è stabile

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:05 - 03 Aprile 2020

Gabriele Rinaldi in collegamento a RTV San Marino per l'aggiornamento odierno sull'andamento della pandemia.

Grafico sull'andamento della pandemia da Coronavirus nella Repubblica di San Marino



Grafico relativo all'andamento della pandemia nel mese di marzo





Sono sette i nuovi casi positivi al nuovo Coronavirus, risultato dei 64 tamponi cui sono stati sottoposti altrettanti sanmarinesi nelle ultime ore. I contagiati complessivi sono in tutto 193, uno in meno rispetto a giovedì. La curva si è ormai stabilizzata visto l'andamento degli ultimi sette giorni. Il dato è il risultato dei due i nuovi decessi registrati, che salgono portano il conto totale a 32, e delle 6 guarigioni giornaliere (27 totali).



Nelle ultime ore sono morti un 62enne e un 82enne. Sul piatto della bilancia ci sono 13 i ricoverati in terapia intensiva (47 in tutto i ricoveri attuali), due in meno rispetto alla giornata precedente, 34 in isolamento. Finora sono state 43 le dimissioni e 767 le quarantene terminate (426 quelle ancora in corso). A domicilio si registrano 146 persone.



Quarantene in corso 426, 767 terminate (totali 1193). La repubblica è in attesa dell'esito di 27 nuovi tamponi effettuati, risultato che condivizionerà i risultati che verranno presentati nella giornata di sabato da Gabriele Rinaldi, direttore dell'Authority sanitaria.



Altro dato: ci sono 5 donne in gravidanza al momento che sotto osservazione. Una donna che si era positivizzata e nel frattempo ha partorito e viene contattata quotidianamente per tenere sotto traccia la sua situazione di salute.