Gli artisti dell'accademia Incisione Artistica insieme per l'ospedale di Pesaro

Attualità

Pesaro

| 10:24 - 03 Aprile 2020

Presidio San Salvatore di Pesaro – Stabilimento di Muraglia (foto dal sito Ospedali Marche nord).

Alcuni artisti dell'accademia internazionale Incisione Artistica “Walter Bajocchi” di Candelara (PU) hanno messo a disposizione alcune delle loro incisioni perché possano essere "adottate" da amici. Si tratta di Andrea Amaducci, Luciana Ceci, Ilario Cicurilli, Paola Gallana, Mario Logli, Rita Maccagnani, Muzio Piccioni e Liuba Zoni.



Nella pagina Facebook dell’Accademia saranno disponibili per l’adozione: chi fosse interessato potrà fare una proposta commentando le singole foto e le persone interessate potranno poi fare dei rialzi, senza esagerare. L’offerta minima è di 50 euro. Le offerte saranno accettate fino a lunedì 13 aprile. Le persone che avranno fatto l’offerta più alta, nei giorni della settimana seguente (entro la domenica 19 aprile) avranno tempo per fare la loro donazione tramite bonifico bancario direttamente all’associazione "Insieme per Marche Nord" istituita da realtà del territorio per sostenere l'ospedale di Pesaro, IBAN IT 45P0882613300000000109407 mettendo come causale: INSIEME PER MARCHE NORD. Nel caso in cui la donazione non venga perfezionata con il bonifico, l’opera potrà essere adottata dal secondo miglior offerente. I vincitori manderanno la copia del bonifico e, non appena le misure di restrizione saranno sospese, ci accorderemo per effettuare la consegna dell’opera adottata.