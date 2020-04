Il presidente Santi nel bollettino del venerdì "Cambierà tutto, migliore qualità della vita"

Attualità

Rimini

| 09:52 - 03 Aprile 2020

Riziero Santi in un video caricato sul suo profilo Facebook.

Da settimane il presidente della Provincia Riziero Santi affida al suo profilo Facebook riflessioni ed esortazioni alla popolazione riminese rispetto all'impegno civile nella lotta al Coronavirus.



Dopo aver fatto un riepilogo dell'andamento della pandemia in provincia nelle ultime tre settimane, dedica proprio venerdì mattina un pensiero alla «logica di prospettiva», convinto che «usciremo da questa situazione in un modo diverso da prima, soprattutto se nell'arco di pochi mesi. Anzi, dovremo cambiare radicalmente i nostri stili di vita nel lavoro, nei rapporti interpersonali, nella società. Non significa che staremo peggio, perché poi ci si adatta, si tratta di adattarsi a una situazione di maggiore attenzione al nostro modo di vivere, con più rispetto verso l'ambiente, la qualità dell'aria, la mobilità», con il ritorno della possibilità di andare in bici e a piedi, «andremo meno in auto. La qualità della vita ne guadagnerà sostanzialmente. Cambieranno le relazioni, ci sarà più cura nell'igiene personale e ci vorrà formazione anche ai nostri bambini e ragazzi, dove sarà reintrodotta l'educazione civica oltre che maggiore cultura verso l'ecosostenibilità».