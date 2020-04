Nuova ordinanza antivirus a Morciano di Romagna per rafforzare i controlli sulla mobilità

Attualità

Morciano di Romagna

| 09:40 - 03 Aprile 2020

Morciano di Romagna vista dall'alto (foto Wikimedia).

Rafforzamento dei controlli sulla mobilità nel comune di Morciano di Romagna allo scopo di rendere ancora più efficaci le ordinanze emesse finora per contrastare la pandemia da Coronavirus oltre che per verificare il rispetto delle normative vigenti in tema di mobilità.



Verranno istituiti nuovi controlli ai varchi di ingresso del comune di Morciano di Romagna sulle vie Matteotti (incrocio con via Ponte), via Abbazia (incrocio con via Don Masi), via Ponte Ventena (incrocio con via Forlani) e via Ca’ Fabbro (incrocio con Via Boccioni).



Il servizio lavori pubblici e patrimonio provvederà a potenziare le misure per di inibire l'accesso ai parchi e giardini comunali anche non recintati nonché agli sgambatoi, nelle suddette aree, ove sprovviste di recinzione, saranno collocate apposite transenne ed affisso in loco il divieto di accesso.



Si ricorda che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamenteviolazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale nonché della ulteriore sanzione amministrativa.