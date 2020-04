Sport

Repubblica San Marino

| 17:21 - 02 Aprile 2020

Racchetta e pallina da tennis (foto di repertorio).

La Federazione Sammarinese Tennis, grata per l’impagabile lavoro che tutto l’apparato sanitario sta svolgendo in questo momento di estrema difficoltà per il Paese a causa dell’emergenza da Covid-19, ha destinato 3.000 euro sul conto acceso dalla Protezione Civile.



Al contributo economico si aggiungono i sentimenti di gratitudine di tutto il movimento tennistico biancazzurro nei confronti di chi, in vari ambiti, è quotidianamente impegnato nel contrasto alla diffusione del contagio.