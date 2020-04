Fermato di notte in auto: "Sto andando in azienda per un guasto", 44enne sanzionato

Cronaca

Rimini

16:02 - 02 Aprile 2020

Controlli Polizia a Rimini.

E' stato fermato dalla Polizia alla due, nella notte tra mercoledì e giovedì (1-2 aprile), in via Marecchiese a Rimini. Un 44enne, residente a Coriano, ha cercato di giustificarsi dicendo che per motivi di lavoro doveva recarsi nella sua azienda a Cesena: nel dettaglio doveva avviare manualmente degli "inverter" a seguito di un guasto. Ma al di là dei dubbi sull'orario nel quale effettuare tale operazione, la Polizia ha obiettato il tragitto percorso: per un corianese non era certo il percorso più corto, per arrivare a Cesena, quello con il transito a Rimini. Un corianese avrebbe dovuto prendere la Consolare Rimini-San Marino e la Statale 16, per poi proseguire in Direzione Ravenna. L'uomo era transitato sulla Marecchiese passando da via Valturio. E' stato così sanzionato: se pagherà entro 30 giorni, la sanzione sarà di 373,34 euro; dal 31esimo al 60esimo giorno 533,33 euro. Nel caso di mancato pagamento sarà il Prefetto a quantificare la sanzione (massimo 1066,66 euro).