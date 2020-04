Attualità

Rimini

| 17:39 - 02 Aprile 2020

I casi di positività al Coronavirus nella Provincia di Rimini sono 1.456.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 11 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Era dallo scorso 9 marzo che non si assisteva a una crescita così contenuta: in quel caso furono 9 (11 nelle 24 ore precedenti). In totale sono 1456 i casi di contagio. Quattro i nuovi decessi comunicati.