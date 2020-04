Coronavirus, runner di Sant'Agata Feltria fa oltre 300 giri del giardino

Sport

Sant' Agata Feltria

| 15:05 - 02 Aprile 2020

Anche Federico Manzi, assicuratore 35 enne di Sant’Agata Feltria, ha raccolto la sfida di altarimini.it. Tesserato del "Maciano Team Runners", come altri maratoneti appassionati alle corse di lunghe distanze, si stava allenando in vista della partecipazione alla storica corsa "100 km del Passatore", gara che parte da Firenze, attraversa i passi dell'appennino tosco-romagnolo e arriva a Faenza. Per Manzi sarebbe stata la seconda partecipazione: "Dopo l’annullamento ho deciso di sbollire la rabbia e ho iniziato a correre lungo il giardino di casa", racconta. Alla fine il podista ha percorso 30 km, compiendo 316 giri in un percorso che prevedeva un circuito da 95 metri e anche alcuni gradini. "In totale, a conti fatti, ho percorso anche 1263 gradini", ci racconta.