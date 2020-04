Coronavirus: a San Marino due nuovi decessi, ma i guariti diventano 21

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:32 - 02 Aprile 2020

Il dirigente dell'Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi..

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino ad Aprile



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



A San Marino si registra un nuovo caso di positività al Coronavirus: i casi sono 194, inoltre ci sono due nuovi decessi che hanno riguardato un 76enne e un 83enne. In rianimazione rimangono ricoverate quindici persone, sei donne e nove uomini; 36 i pazienti in isolamento in ospedale, 143 invece i contagiati da Covid-19 a domicilio. I decessi totali sono 30, ventuno le persone guarite dall'inizio dell'epidemia. Sono infine 738 le quarantene terminate, 1164 quelle attivate.