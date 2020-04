Coronavirus, stop alla Nove Colli: la Gran Fondo potrebbe corrersi tra agosto e settembre

Sport

Cesenatico

| 14:32 - 02 Aprile 2020

Partenza della Nove Colli dal porto canale di Cesenatico.

Il rinvio della Granfondo Nove Colli non è ancora ufficiale, manca infatti la comunicazione del Gruppo Ciclistico Fausto Coppi che arriverà domani (venerdì 3 aprile), ma il prossimo 24 maggio non si correrà la storica gara ciclistica, alla quale partecipano anche tanti appassionati riminesi. La Consulta del Turismo di Cesenatico ha infatti già rinviato in blocco tutte le manifestazioni in programma nel Comune per il mese di maggio. Al momento, per la Nove Colli, si ipotizza un "recupero" ad agosto o a settembre. L'amministrazione comunale di Cesenatico ha comunque precisato che la Nove Colli è organizzata da una società privata e a quest'ultima compete la decisione autonoma, in virtù però delle normative nazionali disposte per il contrasto alla diffusione del Covid-19.