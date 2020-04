L'appello di Zeinta di Borg: "Spendete i buoni spesa nei piccoli negozi"

Attualità

Rimini

| 13:27 - 02 Aprile 2020

Arturo Pane, presidente di Zeinta di Borg.

Appello dell'associazione di commercianti Zeinta di Borg ai riminesi, affinché spendano i buoni spesa nei piccoli negozi delle città. Lo stesso appello è rivolto ai sindaci, invitati al momento dell'erogazione a dare questo suggerimento ai beneficiari. "Così si sosterrebbe il piccolo commercio cittadino, agendo peraltro in ottemperanza alle norme che proibiscono gli spostamenti e chiedono di stare in prossimità delle proprie abitazioni", rivela in una nota il presidente di Zeinta di Borg, Arturo Pane. L'invito ai cittadini è di "aiutare l'economia e aiutare le imprese partendo dal territorio dove si rischiano di perdere migliaia di posti di lavoro. Sostenere l’economia locale significa dare al nostro territorio la possibilità di rialzare al testa e di metter in atto la rinascita delle attività economiche locali senza le quali una comunità non può sopravvivere".