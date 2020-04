Bonus spesa a Bellaria Igea Marina: definiti i criteri per assegnarli

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:41 - 02 Aprile 2020

Definiti criteri per assegnazioni buoni spesa a Bellaria Igea Marina.

L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina ha definito i criteri per la destinazione delle risorse assegnate con l’ordinanza 658 dello scorso 29 marzo dal Direttore del Dipartimento di Protezione Civile: già da oggi è possibile procedere con la presentazione delle richieste secondo le indicazioni e compilando la modulistica disponibili anche sul sito internet www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.



Si tratta dei cosiddetti “bonus spesa” per l’acquisto di beni alimentari, destinati a tutti residenti che abbiano avuto contrazioni del proprio reddito a causa delle misure attuate per l’emergenza covid-19. Alla Città di Bellaria Igea Marina il valore economico complessivo è di oltre 131.000 euro: 120.000 euro per l’acquisto di buoni da assegnare alle famiglie e circa 11.200 per l’acquisto di derrate alimentari che verranno distribuite dalla Protezione Civile e da enti del terzo settore.



Tra i principali requisiti economici stabiliti dalla Giunta comunale per i cittadini di Bellaria Igea Marina: un reddito lordo 2019 complessivo del nucleo familiare inferiore a 40.000 euro oppure 60.000 euro se con due o più figli; disponibilità finanziaria liquida al 31.03.2020 inferiore a 7.000 euro; non aver percepito sostegno pubblico per importo superiore a 300 euro (legato ad esempio a Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità o cassa integrazione. Definite anche alcune condizioni di precedenza, come: l’essere titolare, dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, di azienda, impresa o ente in attività che, ai sensi del DL 19 del 25 marzo, si trovi nelle condizioni ostative allo svolgimento dell'attività lavorativa; l’assenza di reddito, per il mese di marzo, a causa dell'emergenza Covid-19; non fruire di Reddito di cittadinanza. Priorità anche: ai nuclei familiari monoreddito il cui titolare abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; ai nuclei che comprendono disabili frequentanti scuole, centri socio occupazionali diurni e semi residenziali.



A Bellaria Igea Marina è prevista l’erogazione di un buono da 100 euro per i nuclei familiari composti da una singola persona, che saranno integrati con altri 50 euro per beni alimentari per ogni altro componente della famiglia: il termine della prima raccolta di domande, a cui ne seguiranno altre qualora risultassero fondi residui, è fissato alle 12.00 di mercoledì 8 aprile.



Posto che i bonus spesa erogati dal Comune di Bellaria Igea Marina saranno utilizzabili in diversi punti vendita di alimentari, si segnala che per informazioni – oltre che consultare il sito istituzionale - è anche possibile scrivere a spesabonus@comune.bellaria-igea-marina.rn.it oppure chiamare lo 0541.343808, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.



“I criteri che abbiamo applicato nascono dalla volontà di allargare il più possibile la platea dei destinatari dei buoni spesa. Non abbiamo voluto che questa misura fosse una forma di assistenzialismo o un semplice contentino, bensì un gesto concreto di presenza delle istituzioni. Il messaggio per i nostri cittadini deve essere chiaro: chiunque non abbia potuto lavorare in questo periodo, abbia visto la chiusura dell’attività di cui è titolare o dipendente, è invitato a interessarsi ai bonus spesa”, spiega in una nota il sindaco Filippo Giorgetti. “Chi è in situazioni di pesante indigenza, chi ha gravi difficoltà sociali ed economiche, ha pieno diritto di essere aiutato: il nostro ente”, sottolinea, “lo ha fatto e lo fa anche ora in piena emergenza coronavirus grazie a un sistema di welfare solido, equo ed inclusivo. Ma non è a questo tipo di marginalità, giustamente già oggetto di attenzioni e sostegno, che abbiamo pensato con questa misura: ora è il momento di tendere una mano fornendo un piccolo sostegno di liquidità per la spesa alimentare, a commercianti, artigiani, mondo dell’accoglienza e della ristorazione, partite iva, professionisti, titolari e lavoratori tutti. Insieme ce la faremo.”