Nuova linea di produzione alla Noctis di Pergola dedicata ai dispositivi di protezione

Attualità

Pesaro

| 12:27 - 02 Aprile 2020

Un reparto della Noctis di Pergola riconvertito alla produzione di mascherine.

La Noctis spa, azienda pergolese leader italiana nella produzione di letti tessili, ha avviato una linea di produzione di mascherine e camici igienico-sanitari per le varie esigenze della popolazione in questo periodo di emergenza.



Noctis è una realtà pergolese che occupa 150 dipendenti di cui oltre il 60 per cento donne per un indotto complessivo che tocca oltre 200 famiglie, da anni è uno dei motori trainanti dell’economia locale. L’azienda dispone della più innovativa tecnologia per la produzione di articoli tessili, fondamentale per le particolari esigenze di questo momento.



“Non possiamo rimanere fermi di fronte alla grande e preoccupante carenza di strumenti di protezione necessari per limitare il contagio, di cui ogni giorno apprendiamo dagli organi di stampa. Questo mi ha spinto a decidere di non fermarci continuando a lavorare per impostare una nuova linea di produzione dedicata alla fabbricazione di mascherine e camici protettivi”, annuncia Piero Priori fondatore e presidente di Noctis spa, aggiungendo: “Siamo in contatto con gli organi statali e la comunità locale per mettere da subito a disposizione quanto da noi prodotto dando priorità alle situazioni di grande difficoltà”.



Noctis spa adotta tutte le precauzioni necessarie per un lavoro in sicurezza attraverso un protocollo interno attivo già dal 2 marzo che include la sanificazione degli ambienti. L’azienda informa che questa nuova linea di produzione è stata affidata al manager pesarese Enrico Donati e che le mascherine attualmente prodotte vengono realizzate con materiali certificati. Per le stesse è stato avviato il processo di certificazione con l’istituto superiore della sanità.



“Non è semplice reperire la merce, organizzare i trasporti, ma abbiamo comunque al momento una capacità produttiva di circa 10.000 pezzi al giorno tra mascherine e camici che puntiamo almeno a triplicare nel breve”, spiega Mattia Priori responsabile dell’organizzazione aziendale. “Questo è possibile grazie alla disponibilità riscontrata in tutti i dipendenti convolti a cominciare dai nostri manager, passando per il reparto progettazione, produzione e magazzino. Un grazie particolare al nostro capo tagliatore Andrea e alle cucitrici che sono il cuore della nostra attività. A loro va un ringraziamento particolare per essere presenti ogni giorno sul posto di lavoro anche in un momento come questo”.



Le consegne sono già attive e Noctis spa ha creato un apposito canale per le richieste che possono essere effettuate da subito solo via mail all’indirizzo: n-mask@noctis.it