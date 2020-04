Due federazioni sanmarinesi donano soldi alla protezione civile e alla Sums

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:08 - 02 Aprile 2020

L'ospedale di Stato di San Marino.

La federazione Auto motoristica Sammarinese esprime il proprio cordoglio per le vittime del Covid-19, la vicinanza ai loro famigliari e la massima gratitudine agli operatori sanitari ed alle forze dell'ordine. Come gesto di vicinanza ha deciso di dimostrare la propria solidarietà con una donazione di 2 mila euro in favore della Protezione Civile.



Un'altra federazione sammarinese, stavolta di Judo, ha donato mille euro fondazione Società unione mutuo soccorso (Sums). La somma è stata deliberata nel corso dell'ultimo consiglio direttivo in videoconferenza, che ha deciso compatto di sostenere l'impegno

nell’impegnativa lotta al Coronavirus.