Coronavirus e autismo, la presidente del senato Casellati "Garantire autistici e loro famiglie"

Attualità

Nazionale

| 10:55 - 02 Aprile 2020

Elisabetta Casellati presidente del Senato.

La presidente del Senato Elisabetta Casellati dedica un pensiero alle famiglie e alle persone con affette da autismo in occasione della giornata mondiale sulla conspapevolezza. «Questa grave emergenza sta causando vittime, sofferenze e disagi, ora più che mai è doveroso richiamare l'attenzione e lo sforzo delle autorità sanitarie per garantire esigenze educative ed assistenziali alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Nessuna famiglia va lasciata sola di fronte a una condizione che tocca le relazioni sociali e richiede una risposta collettiva, importante e coordinata».



La facciata di palazzo Madama colorata con la bandiera italiana non si tingerà di blu come avveniva da qualche anno a questa parte proprio per dimostrare vicinanza agli italiani in questo momento di grave difficoltà per via dell'emergenza Coronavirus. «I colori della nostra bandiera oggi stringono in un abbraccio ideale tutti coloro che nel nostro Paese lottano ogni giorno contro i disturbi del neurosviluppo».