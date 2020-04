Ascolto e supporto psicologico sempre più urgenti, si attiva anche la Società psicoterapia

Attualità

| 10:19 - 02 Aprile 2020

Immagine dal web.

In questo tempo di emergenza Coronavirus si possono sviluppare gravi disturbi di ansia e angoscia che si sommano a situazioni di sofferenza fisica e a condizioni di vita sociale di insicurezza e di estremo bisogno.



La situazione inedita e sconosciuta scatena paure primordiali e timori profondi per la propria vita e quella dei propri cari. Tutto questo può suscitare meccanismi irrazionali e sofferenze psichiche. Le difficili condizioni di vita possono indurre o esarcebare conflittualità familiari, dinamiche di forti frustrazioni, aggressività o depressione.



«È necessario allora ritrovare opportunità di dialogo, di condivisione e riflessione per aprirsi ad uno sguardo comunque positivo sulla vita, di "buon senso". Anche questa condizione di dolore ed angoscia può diventare una opportunità di conoscenza di sé, delle proprie risorse interiori, dei propri desideri e bisogni piu tentici»: ecco perché la Società italiana di psicoterapia psicoanalitica Sipp (Sezione regionale per Emilia-Romagna e Marche con psicoterapeuti locali) ha attivato un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico gestito da un'equipe di psicoterapeuti disponibili a svolgere colloqui e consulenze su tematiche inerenti famiglie, minori, adolescenti e chiunque necessiti di un aiuto per stati d'ansia o disagio psichico.



I colloqui si svolgeranno via telefono o con modalità online. Per prenotare un colloquio occorre telefonare al numero 344 0660544.