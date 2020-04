Appello alla diminuzione delle tariffe, il gruppo Hera risponde all'assessore riccionese Santi

Attualità

Riccione

| 10:10 - 02 Aprile 2020

Con riferimento alle dichiarazioni di mercoledì dell’assessore al bilancio del comune di Riccione Luigi Santi, Hera desidera innanzi tutto precisare che «si confondono i risultati di un anno molto positivo per l’azienda, di cui è socio anche il Comune di Riccione, con la difficile situazione dell’anno corrente, per Hera come per tutti i cittadini e imprese».



Rientra nella piena libertà dell’amministrazione decidere di destinare la propria porzione di dividendo, ottenuto attraverso la partecipata Geat per le azioni ancora detenute, alla riduzione di Tari ai cittadini e imprese, così come con i proventi ricavati con l’ulteriore balzello in capo ad Hera relativo al pagamento della Tosap, pari a circa 1 milione di euro.



«Affermare che sia Hera a decidere il corrispettivo da pagare per i servizi richiesti dal Comune è quantomeno bizzarro; la società rendiconta annualmente e puntualmente i costi sostenuti, l’agenzia regionale Atersir verifica la correttezza, i Comuni approvano i Piani Economico Finanziari e scelgono il livello dei servizi per l’anno successivo. Così come non risponde al vero che Hera incassi 14,8 milioni, da questa cifra vanno dedotti circa 3 milioni di euro (oltre il 20 per cento) che si tiene il Comune per sue attività amministrative, anche questi potrebbero essere oggetto di ulteriore contenimento a favore dei cittadini, data la rilevanza dell’importo».



I ricavi netti riconosciuti a Hera coprono esclusivamente i costi che vengono sostenuti per la fornitura del servizio; anche in queste settimane, con tutte le difficoltà e complessità che la situazione comporta, il Gruppo ha complessivamente oltre 4500 persone operative sul campo e circa 3 mila attive in remote working, con questo garantendo anche la continuità operativa ed economica a tutte le imprese terze coinvolte.



Per quanto attiene poi le azioni di supporto ai cittadini e imprese, l’azienda già da un mese si è resa disponibile a dilazioni e rateizzazioni senza interessi, oltre alla costante garanzia di pagamento ai fornitori per garantire loro una adeguata liquidità.