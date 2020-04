Anche il comitato di Villaggio Argentina raccoglie fondi per l'ospedale Ceccarini di Riccione

Attualità

Riccione

| 09:54 - 02 Aprile 2020

Piazza Roma a Riccione.

Il comitato cittadino di Villaggio Argentina di Riccione ha deciso di dare un contributo di 1500 euro all'ospedale Ceccarini per aiutare a combattere l’emergenza Coronavirus.



In questi giorni diversi cittadini hanno chiamato il gruppo per sapere come potevano contribuire, anche con piccoli importi, viste le difficoltà negli spostamenti. Per andare incontro a quanti vogliono fare la loro parte il comitato ha deciso di promuovere una raccolta fondi per aiutare chi è in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Chiunque può contribuire con qualsiasi cifra.



Le modalità per partecipare sono tramite bonifico su CC

IBAN IT 35C0709067860016010199538

i versamenti fatti con bonifici consentono la deducibilità/detraibilità degli importi donati.

Ma viste le difficoltà negli spostamenti per piccoli importi è possibile fare una promessa di donazione all’indirizzo mail villaggio.argentina1@gmail.it la stessa cosa anche per messaggio al numero 346 5932157, i soldi saranno anticipati in attesa della restituzione.



Nei bonifici e nelle promesse di donazione vanno specificati nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, importo, causale “Raccolta fondi ospedale Riccione COVID-19” e per chi vuole dedurla ai fini dei redditi anche il codice fiscale. Questa è un’ottima occasione per tutti per dare un bel segnale di solidarietà.



Il Conto Corrente è dedicato solo per la raccolta e gli importi dei bonifici e i movimenti saranno resi pubblici nel massimo della trasparenza.