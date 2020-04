Tv. Stasera torna SportUp. Calcio e Rimini calcio dalle ore 20,15 su Vga TeleRimini

Sport

| 09:02 - 02 Aprile 2020

Foto Staff Calcio di Rigore e SportUp.

In un periodo non certamente facile per il nostro paese e in questo caso per Rimini e la sua provincia, torna l’appuntamento settimanale con SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio. Un tentativo quello della redazione riminese per accompagnare gli appassionati, gli sportivi, i tifosi del Rimini e del calcio in generale a trascorrere 90’ minuti in compagnia e in spensieratezza. Dibattiti, analisi, approfondimenti a partire dalle ore 20.15, sul canale 86 del digitale terrestre (Vga TeleRimini) e in streaming al sito telerimini.it

Ospiti in studio: Roberto Gabellini, Andrea Barlocco, Massimo Zanini. Alla conduzione Daniele Manuelli.



I temi della serata:



Il blocco dei campionati: possibile ripresa o annullamento?

Le iniziative intercorse in questo periodo e in certi casi l’assenza di molti protagonisti.

La crescita e le problematiche del settore giovanile.

La situazione Gaiofana

Il futuro del Rimini