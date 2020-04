L'addio di Pruccoli scuote il Pd provinciale, Claudia Corsini verso la vicesegreteria

Attualità

Rimini

| 08:18 - 02 Aprile 2020

Giorgio Pruccoli durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio.

La segreteria provinciale del Pd convocata dal segretario Filippo Sacchetti si è riunita per la prima volta mercoledì in videoconferenza per discutere l’uscita dal partito di Giorgio Pruccoli a poco più di due mesi dalle elezioni regionali, fuoriuscito dal partito per approdare a Italia Viva. Sul piatto anche la recente nomina della riminese classe Raffaella Sensoli, consigliera regionale del movimento 5Stelle e scelta dall’assessore Pd Andrea Corsini per il suo staff. Nomina che avrerbbe fatto storcere il naso a molti in via Beltramelli, dove tra addii e scelte non condivise il clima è abbastanza teso.



Passata l’emergenza, il Pd di Rimini avrà quindi bisogno di riorganizzarsi. Proprio su questo tema ci sarebbe la volontà di riprendere in mano i fili di Maker, la grande conferenza programmatica messa in piedi per le elezioni regionali che ora va declinata in ottica comunale in vista di Rimini 2021. C’è la necessità anche di riorganizzare la governance interna. L’uscita di Bellucci a novembre ha lasciato vacante il posto di vice-Sacchetti, oggi chiesto con decisione dal gruppo vicino alla neo presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti anche alla luce dello straordinario consenso raccolto proprio nella competizione elettorale per via Aldo Moro. In pole il nome di Claudia Corsini di Morciano di Romagna, già assessore nella giunta Battazza, attualmente vice presidente di Acer della provincia di Rimini e in assemblea nazionale Pd.