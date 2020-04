Fortezza di San Leo illuminata con la bandiera italiana come segno di unità nazionale

Attualità

San Leo

| 07:58 - 02 Aprile 2020

La rocca di San Leo illuminata con i colori della bandiera italiana.

Da mercoledì sera il Comune di San Leo illuminerà la sua fortezza con la bandiera italiana per tutto il tempo necessario a superare questo periodo di emergenza Coronavirus. Un segnale forte di unità nazionale affinché la storia e la cultura siano da faro per il futuro.

E parte subito la proposta del sindaco Leonardo Bindi ai suoi omologhi: «Illuminiamo con il tricolore i nostri principali monumenti». Come peraltro già avviene in alcune parti del Paese, come a Roma dove palazzo Chigi è illuminato a Italia da diversi giorni.



«Un piccolo segnale di speranza, affinché la nostra storia e il nostro patrimonio artistico e culturale, ci possano aiutare a trovare la serenità e la forza, necessaria per superare questo periodo di grande emergenza e sconfiggere la diffusione del Covid 19. Ritroviamoci tutti insieme nella bellezza, nella cultura e nella storia del nostro straordinario Paese».