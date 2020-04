VIDEO Coronavirus, corre intorno al cortile di casa pensando alla 100km del Passatore

Sport

Rimini

| 19:06 - 01 Aprile 2020

Anche il 46enne di Fratte Paolo Leurini ha voluto raccogliere la sfida di altarimini.it. Conosciuto da amici e podisti con il soprannome di "Leurini Trail", la scorsa domenica (29 marzo) si è messo alla prova percorrendo una mezza maratona nel cortile di casa, intorno a un perimetro di 90 metri, per un totale di circa 333 giri. "Leurini Trail", prima della sospensione delle attività per l'emergenza Covid-19, si stava allenando per la 100 km del Passatore e inoltre si stava preparando, assieme ai compagni dell'Atletica 75, il "Garagolo Trail" di Santa Maria del Piano-Montescudo Monte Colombo, inizialmente in programma il 13 aprile, ma purtroppo annullata per l'attuale emergenza sanitaria. Il 46enne lavora alla Cermica Faetano e ha promesso di provare una vera maratona "casalinga". Se anche voi avete raggiunto record sportivi tra le mura di casa o all'esterno, nel vostro terrazzo o giardino, fatecelo sapere contattando il nostro numero whatsapp 347 8809485, inviando video e foto Garmin con partenza, metà percorso e arrivo.