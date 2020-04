VIDEO Coronavirus Rimini: il silenzio, poi le sirene. Omaggio a medici e infermieri

Attualità

Rimini

| 18:39 - 01 Aprile 2020

Un altro emozionante omaggio ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea, all'interno degli ospedali, nell'assistenza dei pazienti affetti dal Covid-19. Sono stati circa cinquanta gli operatori del 118 che sono scesi in strada, all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, per salutare e rendere omaggio, con le sirene delle ambulanze, ai medici e agli infermieri impegnati ad affrontare questa grave emergenza, che a loro volta hanno risposto "a distanza" esibendo cartelli con la scritta "Andrà tutto bene". Video realizzato da Adriapress e ProgettoCom.