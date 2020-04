Attualità

Rimini

| 17:27 - 01 Aprile 2020

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



Nella giornata di mercoledì 1 aprile aumentano, rispetto agli ultimi due giorni, i nuovi casi di contagio da Coronavirus sul territorio riminese: sono 38, per un totale complessivo di 1445. Purtroppo si registrano cinque decessi in più.