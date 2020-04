Altri 2000 euro per l'ospedale Infermi di Rimini dalla Fondazione Margherita Zoebeli

Attualità

Rimini

| 16:41 - 01 Aprile 2020

Ospedale Infermi di Rimini.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Margherita Zoebeli di Rimini, in considerazione della grave situazione di emergenza sanitaria che stanno vivendo l'Italia e Rimini, per la drammatica diffusione della pandemia COVID-19, ha deciso di donare 2000 euro all'Ospedale "Infermi" di Rimini. "Riteniamo la scelta di unire insieme l'azione educativa alla solidarietà sociale coerente con lo spirito di Margherita Zoebeli che, arrivata a Rimini nell'immediato dopoguerra, operò per dare sostegno alla città distrutta dalla guerra", si legge in una nota del Cda della Fondazione.