Covid-19: altre 400 mascherine donate alla Polizia di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:23 - 01 Aprile 2020

Mascherine donate dal Sap alla Polizia di Rimini.

La segreteria provinciale del Sap di Rimini ha donato altre 400 mascherine agli agenti della Polizia in servizio presso la Questura di Rimini. Si tratta di mascherine lavabili in cotone. "Nella difficoltà generale di reperire i dispositivi di protezione individuale, che nella maggioranza dei casi sono mono uso, abbiamo ritenuto opportuno fornire una protezione che vada oltre le sei ore del servizio, e che possa essere riutilizzata previa sanificazione giornaliera", scrive in una nota il Segretario provinciale di Rimini del Sap, Roberto Mazzini. Per il Sap si è trattato di "uno sforzo economico" da parte di un sindacato che "è da sempre in prima linea al fianco di chi produce sicurezza".