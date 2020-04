Discoteca Peter Pan manda i dj in diretta streaming: il 4 aprile la guest star è Joe T Vannelli

Eventi

Riccione

| 14:42 - 01 Aprile 2020

Joe T Vannelli.

Ogni venerdì e sabato (dalle ore 21.30) il Peter Pan di Riccione propone dj set in streaming con i loro resident e una serie di special guest. Venerdì 3 aprile in consolle Tommy Luciani di Vida Loca, la serata urban in calendario al Peter Pan ogni venerdì sera; sabato 4 aprile ospite speciale Joe T Vannelli con la sua house pura al 100%. Tra i prossimi guest in calendario, Claudio Coccoluto e Michel Cleis. La programmazione è curata da Tanja Monies, direttrice artistica del Peter, e sarà rivelata nel dettaglio nei prossimi giorni.