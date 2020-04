Coronavirus, gira in monopattino sul lungomare: 'Dovevo prendere una boccata d'aria". Sanzionato

Cronaca

| 14:42 - 01 Aprile 2020

Due giovani sanzionati amministrativamente dalla Polizia a Rimini, nella giornata di ieri (martedì 31 marzo), per il mancato rispetto delle norme anti covid-19. Il primo è un 30enne di Bellaria, originario di Reggio Emilia, fermato in via Coletti. Ha detto di volersi recare in farmacia per acquistare una benda elastica adesiva: ma era un acquisto che avrebbe potuto effettuare anche nel proprio comune di residenza. Il secondo sanzionato è un 20enne rumeno, intento a fare un giro in monopattino sul lungomare, tra i bagni 10 e 18. «Volevo fare un giro per prendere una boccata d'aria», ha riferito ai poliziotti.