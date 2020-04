Covid-19: una mascherina gratuita per ogni cittadino a Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

01 Aprile 2020

La volontà del Comune di Morciano è quella di dotare ciascun morcianese di una mascherina in tessuto. Altre 1.000 mascherine donate da Casa Optima-Mec3 si aggiungono alle 2.000 in corso di distribuzione donate dall'imprenditore di Benevento Marco Fusco. Le mascherine saranno inserite all'interno della buchetta delle lettere. I volontari suoneranno al campanello solo per avvisare dell'avvenuta consegna. L'amministrazione comunale di Morciano ricorda che nessuno è autorizzato ad entrare in casa. Si consiglia di aprire la busta senza toccare le mascherine, gettare immediatamente la confezione e lavarsi le mani.





La donazione di Casa Optima-Mec3

Casa Optima - Mec3 ha deciso di donare alla comunità di Morciano di Romagna mille mascherine come gesto di solidarietà di fronte all'emergenza Coronavirus. La consegna sarà effettuata nei prossimi giorni alla locale Pro Loco che procederà, attraverso i propri volontari, a recapitare porta a porta le mascherine alle famiglie morcianesi. Donazioni simili sono in programma in tutti i Comuni in cui sono presenti le sue sedi produttive, incluso quello di San Clemente.- spiegano da Casa Optima Mec3 -".- afferma il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti -