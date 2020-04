Coronavirus: a San Marino due nuovi decessi. Stabile numero ricoverati in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:31 - 01 Aprile 2020

Ospedale di San Marino.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



A San Marino rimane stabile il numero di casi di positività al Coronavirus: 195, a seguito di due decessi che hanno riguardato un 68enne e un 85enne. In rianimazione rimangono ricoverate sedici persone, sei donne e dieci uomini; 34 i pazienti in isolamento in ospedale, 145 invece i contagiati da Covid-19 a domicilio. Cresce dunque leggermente la percentuale dei positivi che sono in cura presso la propria abitazione, da 73,1% a 74,4%. I decessi totali sono 28, tredici le persone guarite dall'inizio dell'epidemia. Sono infine 697 le quarantene terminate.