Prolungamento del Metromare fino a Rimini Fiera: dal governo 49 milioni

Attualità

Rimini

| 13:12 - 01 Aprile 2020

Metromare.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto che assegna al Comune di Rimini 49 milioni per la realizzazione della 'metro-mare' Rimini Stazione Fs - Rimini Fiera, nell'ambito delle risorse destinate al settore del trasporto rapido di massa. Il tracciato del progetto prevede una linea di circa 4,2 km ed è previsto l'impiego di sei veicoli a trazione interamente elettrica e, quindi, ad emissione zero. L'obiettivo, spiega il Mit, è l'estensione della Metro Mare, "già attivata con grande successo lo scorso anno, all'impianto fieristico di Rimini e la copertura territoriale del servizio al quadrante centrale e orientale della città. L'effetto rete di questa infrastruttura consentirà l'attivazione di sinergie tra il centro, la costa, il quartiere fieristico e il centro abitato, ma anche, più in generale, di decongestionare la rete viaria in favore della mobilità locale".