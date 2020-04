Casteldelci unico comune senza contagiati da Covid-19. E' il paese del virologo Roberto Burioni

Attualità

Casteldelci

12:54 - 01 Aprile 2020

Nel riquadro Roberto Burioni.

Casteldelci è l'unico Comune della Provincia di Rimini che non ha ancora riscontrato un caso di positività al Covid-19. Di Casteldelci è originario il famoso virologo Roberto Burioni, che al Resto del Carlino ha commentato: «Sono felice che a Casteldelci non ci siano casi. È un luogo al quale sono legatissimo. Dove i miei genitori, in tempi normali, passano gran parte dell'anno nella casa di famiglia». Burioni ha ricordato di non abbassare la guardia, ma in merito alla mancanza di contagiati, in un paese di 400 persone, metà circa anziani, ha evidenziato: «Sicuramente la posizione del borgo è defilata e la bassa densità di popolazione hanno aiutato a impedire il contagio». Infine il virologo ha espresso il suo auspicio, finita l'emergenza, di tornare a Casteldelci per trascorrere «Belle giornate all'aria aperta nella natura bellissima di quel luogo».