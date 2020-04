Dal Movimento 5 Stelle a un ruolo nello staff dell'assessore Pd: la scelta di Raffaella Sensoli

Attualità

Rimini

| 12:45 - 01 Aprile 2020

Raffaella Sensoli.

Raffaella Sensoli, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, avrà un incarico nello staff dell'assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Lo riporta Il resto del Carlino di Rimini. L'incarico, che sancisce la fine dell'impegno della Sensoli con il Movimento 5 Stelle, sarà quello di assistente per i rapporti con l'Assemblea Legislativa. Una scelta, quella della Sensoli, molto criticata dagli esponenti pentastellati; ma allo stesso tempo la stessa Sensoli aveva biasimato la scelta del Movimento 5 Stelle di correre in autonomia, con un proprio candidato, alle elezioni per la presidenza della giunta regionale Emilia Romagna. Così la riminese aveva deciso di appoggiare apertamente la candidatura di Stefano Bonaccini, attraverso il voto disgiunto. Relativamente al nuovo incarico, la Sensoli ha commentato:



«Questa è una nuova esperienza - dice Sensoli - che mi permetterà di vedere le cose dalla parte di chi governa. Le polemiche le lascio agli altri. Non saprei dire chi, tra me e il Movimento, è stato il primo a rompere il rapporto».