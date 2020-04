Pennabilli, l'opposizione chiede sospensione pagamento dei tributi comunali

Attualità

Pennabilli

| 12:26 - 01 Aprile 2020

Pennabilli.

La lista civica "Nella storia, il futuro per il Comune di Pennabilli" avanza in una nota, come gruppo di opposizione, una serie di richieste all'amministrazione comunale, in questo periodo di emergenza per i contagi da Covid-19. Nel dettaglio è fatta richiesta di predisporre il rimborso dei trasporti scolastici per il periodo non usufruito (pagati anticipatamente nel settembre 2019); sospendere il pagamento della mensa scolastica o predisporre l’eventuale rimborso; sospendere e prorogare i pagamenti di Imu, Tari e Tosap a famiglie e commercianti.

Inoltre il gruppo di opposizione chiede che l'amministrazione si attivi urgentemente per distribuire i 19.534,63 euro assegnati dal Governo per permettere ai cittadini e alle famiglie in stato di bisogno di poter fare spesa di generi alimentari e farmaci.