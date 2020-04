I balneari della Romagna donano alla sanità quasi 30.000 mascherine

Attualità

Rimini

| 12:20 - 01 Aprile 2020

Gli scatoloni con i dispositivi di protezione individuale regalati dai balneari della Romagna.

I balneari della Romagna per aiutare e ringraziare i medici gli infermieri e gli operatori socio sanitari che tutti i giorni combattono in prima linea il COVID – 19 donano direttamente alle strutture sanitarie dispositivi di protezione individuale.



Le Organizzazioni dei Bagnini e Baristi di spiaggia da Ravenna a Cattolica, in questi giorni hanno donato alla AUSL Romagna una fornitura di 4.400 mascherine FFP/2 – 25.000 mascherine chirurgiche – 100 tute asettiche convinti che con l’aiuto di tutti presto si potrà uscire dal tunnel e tornare alla normalità.



Gli aderenti all'iniziativa



Cooperativa Spiagge Ravenna – Società Cooperativa

Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico

Cooperativa Bagnini Villamarina Gatteo Mare Soc. Coop. A.R.L.

Cooperativa Bagnini Bellaria Igea Marina S.R.L.

Cooperativa Per Servizi Chioschi Bar Rist. Pizz. Di Spiaggia Bellaria Igea Marina

Cooperativa Balneari Rimini Nord

Consorzio Operatori Balneari Rimini

Cooperativa Operatori Di Spiaggia Di Rimini S. a R. L.

Immobiliare “Gran Adria” S.R.L.

Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini

Nuova Romagna Balneare Società Cooperativa

Cooperativa Bagnini di Riccione S.R.L.

Cooperativa Bagnini Adriatica Riccione A.R.L.

Consorzio Servizi Spiaggia Misano

Cooperativa Bagnini Misano Mare Soc. Coop. A.R.L.

Cooperativa Bagnini Di Cattolica A.R.L.

Consorzio La Regina



Con il patrocinio di: Oasi – Sib – Fiba e Lega Coop.