Linea Verde Life Rai 1 torna ad accendere i propri fari su Rimini

| 12:18 - 01 Aprile 2020

Il fermo immagine della puntata di Linea Verde Life dedicata a Rimini dal sito di Rai Play.

Tornano ad accendersi su Rimini di Linea Verde Life Rai 1, che giovedì 2 aprile alle ore 12.20 replicherà la puntata girata a Rimini nel dicembre scorso per poi andare in onda nel mese di gennaio. Nel racconto dei conduttori di Linea Verde Life Marcello Masi e Daniela Ferolla i temi della sostenibilità e dell'innovazione. Al centro di una puntata che allargherà il proprio sguardo fino a Santarcangelo e Riccione Borgo San Giuliano, Castel Sismondo e il Museo fellini, il Psbo e Metromare, la difesa dei cetacei e il bacino del Ponte di Tiberio come grande scenario di trasformazione urbana, non mancando l’incrocio col food alla Pescheria storica della città.