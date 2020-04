AUDIO La solidarietà degli edicolanti, aperti per civismo e per garantire il diritto all'informazione

Attualità

Rimini

| 11:17 - 01 Aprile 2020

Roberta Pironi e Marco Amaducci sono due degli edicolanti aperti in questi giorni a Rimini.

Le edicole continuano a restare aperte, perché sono state identificate come attività fondamentali e perché, nonostante i pochi incassi e le pochissime persone che ancora girano per i nostri centri città, vogliono garantire un giusto accesso all'informazione tramite l'acquisto di quotidiani e periodici. Restrizioni e pochi incassi non impediscono agli edicolanti, anche riminesi di lavorare domeniche mattina incluse in un periodo durissimo, perché l'informazione quotidiana conta molto anche sul cartaceo, dove è possibile trovare importanti approfondimenti anche sui temi del momento, quali l'andamento della pandemia da Coronavirus, i risvolti sociali, economici, globali.



Anche Marco Amaducci e Roberta Pironi hanno così risposto all'appello della segretaria regionale Snag Marinella Portolani inviando un selfie al lavoro, per dire "noi siamo aperti, noi ci siamo. Leggere il quotidiano e comprarlo in edicola è fondamentale come lavarsi le mani e mantenere le distanze di sicurezza".