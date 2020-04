Coronavirus, proroga di restrizioni e limitazioni fino al 13 aprile

Attualità

Nazionale

| 11:01 - 01 Aprile 2020

Il ministro alla Salute Roberto Speranza con il premier Conte.

Tutti chiusi e quasi tutto chiuso almeno fino a mercoledì 13 aprile. Lo ha stabilito il ministro della Salute Roberto Speranza in un'informativa al Senato di mercoledì mattina, nella quale ha confermato quanto circolato nei corridoi di palazzo in questi giorni, ovvero che l'emergenza e la quarantena non potevano finire fra due giorni, perché il picco è appena stato raggiunto e ci vorrà ancora tempo perché la pandemia possa dichiararsi sotto controllo, almeno in Italia. Tutte le limitazioni economiche, sociali e individuali sono pertanto estese di altri 10 giorni. L'emergenza è stata preventivamente fissata fino al 31 luglio, termine entro il quale potranno essere adottati nuovi provvedimenti, rafforzativi o distensivi.