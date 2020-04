Messa online del Vescovo Lambiasi per il 50esimo dalla salita in cielo di Carla Ronci

Attualità

Rimini

10:55 - 01 Aprile 2020

Il vescovo della diocesi di Rimini Francesco Lambiasi.

Giovedì 2 aprile alle ore 18.30 il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi celebrerà nella cappella dell’episcopio la messa per il 50esimo anniversario della salita al cielo della venerabile Carla Ronci. La messa avrebbe dovuto essere celebrata nella parrocchia Beata Vergine del Carmine di Torre Pedrera dove Carla è stata battezzata e ha vissuto tutta la sua vita, e dove sono ospitati le sue spoglie mortali: sarà trasmessa su Icaro Tv (91 digitale terrestre) e in diretta streaming sui canali social del Gruppo Icaro.



È stata concessa l’indulgenza plenaria anche a coloro che possono seguire la messa solo da casa ( l’indulgenza era stata originariamente concessa a quanti avrebbero partecipato alle messe nella parrocchia di Torre Pedrera).



Carla Ronci è stata dichiarata Venerabile il 7 luglio 1997. Morì il 2 aprile 1970 dopo alcuni mesi di dolorosa malattia. «È giunto il momento di salire sulla croce con lui. – disse – Vivo fiduciosa fra le paterne braccia di Dio». Quella di Carla è stata una limpida testimonianza di santità laicale, vissuta nel mondo, nella fedeltà al “vangelo del quotidiano“: nella famiglia, nel lavoro, nel servizio umile e gratuito alla vita della parrocchia. Una santità semplice, ma non banale, che sa coniugare l’amore di Dio con l’amore per il mondo, testimoniando come tutte le realtà terrene e le attività umane, grazie all’azione dello Spirito, possono essere consacrate e divenire strumento di santificazione.