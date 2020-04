Attualità

Rimini

| 09:50 - 01 Aprile 2020

Uomini dell'Arma in congedo.

Bellissimo gesto da parte degli uomini dell'Arma oggi in congedo, sezione di Rimini. Raccolti 12mila euro, la loro donazione servirà per acquistare un ventilatore polmonare per la terapia intensiva o altri apparati. I soci dell’Associazione carabinieri in congedo che fanno parte del Nucleo della Protezione civile si sono messi a disposizione dei soci anziani più bisognosi che vivono in solitudine e non hanno possibilità di soddisfare anche le più elementari attività giornaliere.